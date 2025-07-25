瞧，咱村的賽事也精彩！

海南文昌市“村排”比賽現場。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月25日電／據人民日報報導，在椰林樹影間打排球，在雪域高原上打籃球……多地全民健身熱情高漲，“村字頭”品牌賽事如火如荼。處處躍動的身影，匯成生機勃勃的全民健身圖景。



海南文昌市“村排”觀眾——



“有人看得入迷，頭盔都忘了摘”



夜晚，熱浪漸退。海南省文昌市鋪前鎮中心小學排球場燈火通明、人聲鼎沸。



眼看隊友化解了對手的扣球，三亞天涯黎鄉隊隊長董駿瞄準時機，助跑起跳、奮力揮臂，排球與對方球員擦肩而過，砸向地面。一聲哨響，觀眾歡呼，董駿又為隊伍贏得一分。在這場同東道主文昌鋪前古鎮隊的比拼中，他們最終以3∶0獲勝。



“首次參賽，開局很順利，加上我們平時在村裡練時，就很注重節奏和配合，才能打出這樣的成績。”董駿認真復盤。



從百餘年前的南洋華僑被聘為排球教員，到上世紀50年代文昌中學排球隊在全國賽事中奪冠，文昌與排球的淵源由來已久。如今，6000多個排球場分布在文昌市的大小村莊內，幾乎“村村有球場，人人會打球”。



體育沃土滋養出“村字頭”的品牌賽事。在文昌，“村排”已是第三年舉辦。從最初4個市縣的20支隊伍參與，到如今11個市縣的32支隊伍，這項排球聯賽越來越有看頭。