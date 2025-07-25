中國隊摘得大運會乒乓球女單金牌

7月24日，趙尚在頒獎儀式上。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，24日，在2025年萊茵－魯爾世界大學生夏季運動會乒乓球女單決賽中，中國隊趙尚以4：0戰勝中國台北隊黃愉偼，獲得金牌。



在之前的團體決賽中，中國男、女隊均以2：3分別負於中國台北隊和日本隊，這讓本場比賽趙尚的壓力驟增。但趙尚在比賽中發揮穩定，她的反手防守和相持能力出色，並能及時抓住機會變線進攻，最終以11：8、11：9、13：11、11：5贏得冠軍。



第一局黃愉偼先得一分，雙方打到4：4平時，趙尚連得五分，9：4。對方連追兩分後趙尚再得一分獲得局點，最終以11：8先贏一局。第二局趙尚在比分落後時追至5：5，隨後雙方戰至9：9，黃愉偼出現兩次失誤，失去扳平機會。



第三局打得最為膠著，雙方互相追分，從5：5、6：6打到10：10、11：11。在相持中，趙尚主動正手變線，拿到局點，黃愉偼緊接著回球出界，趙尚將大比分擴大為3：0。



第四局黃愉偼很難再突破趙尚的反手防線，又難以應對趙尚的主動變線進攻，以5：11告負。



“賽前我們仔細研究了對手的錄像，我主動調動自己，去拼對手。我們在團體失利之後每個人都鉚足了勁去打後面的每一場比賽，（這塊金牌）對我們來說是一個肯定。”趙尚說。



在當日的男單半決賽中，中國隊孫正以2：4不敵來自俄羅斯的中立運動員馬克西姆·格列布涅夫，後者在決賽中以1：4負於另一位來自俄羅斯的中立運動員弗拉迪米爾·希多倫科。