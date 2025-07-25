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俄羅斯索契遭烏無人機襲擊致兩人遇難
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2025-07-25 12:58:47
中評社北京7月25日電／據新華網報導，俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區行政長官康德拉季耶夫24日在社交媒體發布消息說，23日夜間至24日清晨，克拉斯諾達爾邊疆區遭烏克蘭無人機襲擊，已造成兩人死亡。
康德拉季耶夫說，在該州索契市，一架被擊落的無人機殘骸墜落時造成兩名女性受傷，兩人因傷勢過重死亡。另有11人在襲擊中受傷，其中4人入院治療。
據俄國防部通報，23日晚間至24日凌晨，俄防空系統在黑海、亞速海以及克拉斯諾達爾邊疆區攔截並摧毀了39架烏克蘭無人機。
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