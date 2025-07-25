中評社北京7月25日電／據新華網報導，聯合國秘書長古特雷斯的副發言人哈克24日表示，古特雷斯對柬埔寨和泰國在兩國邊境地區發生武裝衝突的報導表示關切，他呼籲柬泰雙方保持最大限度克制。



哈克在當天舉行的記者會上說，古特雷斯呼籲柬泰雙方保持最大限度克制，本著睦鄰友好精神，通過對話解決所有問題，以期找到持久的爭端解決方案。



柬埔寨和泰國24日在邊境地區發生衝突，隨後雙方互相指責對方違反國際法。柬埔寨首相洪瑪奈24日呼籲聯合國安理會就此召開緊急會議。