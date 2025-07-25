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普京向阿穆爾州客機失事遇難者表示哀悼
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2025-07-25 12:48:14
中評社北京7月25日電／據新華網報導，俄總統普京24日在阿爾漢格爾斯克州召開軍事會議前，向阿穆爾州安－24型客機墜機事件遇難者家屬表示慰問，並宣布全體與會人員為遇難者默哀一分鐘。
一架由俄羅斯安加拉航空公司執飛的安－24型客機當天在阿穆爾州境內墜毀。包括一名中國公民在內，43名乘客和6名機組人員全部遇難。阿穆爾州宣布舉行為期三天的哀悼，相關調查工作正在展開。
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