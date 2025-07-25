中國女手終結各級國家隊35年負韓歷史

（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華網報導，據中國手球協會消息，在23日進行的第十一屆亞洲U17女子手球錦標賽半決賽上，中國隊以28：26力克韓國隊，終結中國女手各級國家隊35年不勝韓國隊的歷史。



本場比賽最有價值球員是中國隊門將王曉妍，她全場17次撲救，撲救率高達41%。韓國隊李秀娥拿到全場最高的10分。中國隊張井文貢獻了本隊最高的7分，張朔顔和祝一凡各有5分入賬。



這是自1990年世錦賽戰勝韓國隊之後，中國女手各級國家隊35年來首次戰勝對手。



韓國隊在比賽開場五分鐘時便以3：1領先。中國隊在第12分鐘由張井文發起反攻，她兩次連續得分幫助中國隊以6：5反超對手。之後中國隊憑借連續緊凑的攻勢，在半場結束前又有8分進賬，出色的防守令韓國隊在這期間僅拿到5分。中國隊門將王曉妍在上半場後20分鐘完成了7次出色的撲救，包括撲出3粒“七米球”，極大鼓舞了隊友。半場結束中國隊以14：10領先。



韓國隊在下半場前五分鐘利用中國隊急於擴大比分的心態，強化防守的同時連追4分，將比分改寫為14：15。雙方進入相持戰，韓國門將也有出色發揮，兩次撲出中國隊的“七米球”。



比賽戰至最後十分鐘時，雙方打成21：21。此時中國隊劉予彤攻門得手，劉亦萱又添一分，儘管韓國隊頑強追回一分，但付語婕和祝一凡聯手攻入關鍵進球，迅速遏制了對方的反撲勢頭。最終，中國隊以28：26擊敗韓國隊，昂首晉級決賽。



26日，中國隊將與日本隊爭奪冠軍。