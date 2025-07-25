羅馬：被收復藝術品博物館向公眾開放

7月24日，參觀者在意大利羅馬的被收復藝術品博物館觀看展品。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，近日，位於意大利羅馬的被收復藝術品博物館重新向公眾開放，展出近三年由意大利文物憲兵追回的百餘件意大利流失藝術品。