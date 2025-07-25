開封龍亭台胞台屬學子積極參加暑期社會實踐

近日，開封市龍亭區台辦組織轄區台胞台屬學子走進開封市規劃展示館。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月25日電／據中國台灣網報導，“原來咱開封這幾十年變化這麼大！”站在“三折叠物理沙盤”智慧演示系統前，大學生小張的驚嘆聲道出了在場年輕人的心聲。近日，開封市龍亭區台辦組織轄區台胞台屬學子走進開封市規劃展示館，近距離瞭解古城的滄桑巨變和未來圖景。



剛踏入規劃館，超清4k城市宣傳片便瞬間抓住了大家的眼球，從“汴京繁華”的歷史長卷到“智慧新城”的未來藍圖，青春洋溢的大學生們循著光影脈絡，在互動屏上“觸摸”古城街巷的保護細節，在動態映射中感受“大美開封·煙火人間”的城市形象。當看到開封在文旅融合、古城保護等領域的創新規劃時，學土地規劃專業的小朱忍不住拿出手機記錄：“沒想到開封在保留歷史韵味的同時，還能有這麼多創新的發展思路，我可要好好學習學習！”開封市龍亭區台辦工作人員化身“貼心向導”，既為同學們解讀規劃背後的民生溫度，也分享了台胞台屬助力家鄉發展的鮮活案例。“你們是連接兩岸的‘青春紐帶’，家鄉的故事需要你們講給更多台灣親友聽！”一句真誠的鼓勵，讓在場學子備受觸動。



此次活動是開封市龍亭區台辦“台心引航·青春同行”工作的一次實踐，讓年輕一代在感知家鄉發展中厚植家國情懷。下一步，開封市龍亭區台辦將持續搭建平台，引導台胞台屬大學生成為家鄉發展的“青春代言人”，讓兩岸同心結系得更緊，讓青春力量為城市發展注入更鮮活的動能。