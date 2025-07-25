多國探索：發展老年教育　豐富銀發生活

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，隨著經濟社會發展和生活水平提高，越來越多的老年人希望繼續接受教育，充實精神文化生活。新加坡、意大利、德國等國探索擴大老年教育資源供給，積極開展老年教育活動，讓老年人有機會不斷接受教育、學習新生事物，豐富他們的生活，提升其適應社會的能力。



新加坡——



助力老年人掌握新知識新技能



退休後，新加坡的林女士最喜歡的地方就是公寓樓下的樂齡活動中心。這裡提供各種培訓課程，包括手工藝品製作、丙烯畫、中醫保健推拿等，課程豐富且價格合理。林女士說，老年人在這裡上課不僅活躍思維，還能夠學習新技能、結識新朋友，讓生活變得更加充實。



新加坡《2024年人口簡報》顯示，65歲及以上公民占該國總人口的比例已從2014年的12.4%增長至19.9%，預計到2030年將達到24.1%。為了讓老年人生活得更加健康和充實，新加坡於2015年投資30億新加坡元（1新加坡元約合5.6元人民幣）推出“幸福老齡化行動計劃”，並於2023年更新了該計劃。該計劃的重點之一就是支持老年人不斷學習。在該計劃下，全國樂齡學苑於2015年成立，以滿足老年人對於學習的需求。



全國樂齡學苑與新加坡國立大學、南洋理工大學、新加坡管理大學、工藝教育學院等多所大學、藝術機構和社區機構等合作，向50歲及以上的新加坡公民提供1000多種課程。授課地點遍布新加坡各地，課程包括信息科技、人文學科、商業金融、傳媒、藝術設計等傳統學科，以及手工製作、烹飪、保健等生活技能科目，並定期更新。

