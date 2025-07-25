以案為鑒：運用典型案例　抓好警醒警示

北京市海淀區將該區全面從嚴治黨警示教育基地建在區看守所，通過高墻電網的特殊環境，讓警示教育更加震撼、觸及靈魂。圖為近日，該區部分黨員幹部在基地接受警示教育。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，堅強的黨性、優良的作風、嚴明的紀律是中國共產黨的鮮明特點。習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上強調，加強黨的紀律建設是一項經常性工作，要引導黨員、幹部把他律轉化為自律，內化為日用而不覺的言行準則。



二十屆中央紀委四次全會作出部署，鞏固深化黨紀學習教育成果，著力推動形成遵規守紀、幹事創業的良好氛圍。要求推進紀律教育方式創新，堅持正面引導和反面警示相結合，選樹勤廉典型，強化示範效應，用身邊人身邊事以案明紀、以案說法，讓黨員幹部學有榜樣、行有警示。近期，在深入貫徹中央八項規定精神學習教育中，北京等地召開警示教育大會，運用典型案例加強紀法教育、推進問題整治、完善制度規定，堅持黨性黨風黨紀一起抓，推動黨的紀律建設不斷走深走實、取得更大成效。



以案為鑒，把反面典型的教訓說透，教育引導黨員幹部解決好思想根子問題



7月9日上午，北京市召開“以案為鑒、以案促改”警示教育大會，該市1萬多名黨員領導幹部同步接受教育。



今年是北京市連續第九年集中召開警示教育大會。大會認真學習習近平總書記關於加強黨的作風建設的重要論述，深入分析“四風”問題的突出表現和危害，剖析由風及腐的內在規律，對全市黨員領導幹部提出明確要求，強調要以實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



思想是行動的先導。有什麼樣的思想就有什麼樣的行動。9年來，儘管每年警示教育大會的形式、內容、範圍各有差別，但始終貫穿的一條主線就是聚焦思想建設，強化思想理論武裝，教育引導黨員領導幹部用習近平新時代中國特色社會主義思想統一意志、統一行動。

