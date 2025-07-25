鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展上新

“西藏專展”內部實景。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，今年是西藏自治區成立60周年和新疆維吾爾自治區成立70周年。國家民委策劃推出鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展“西藏專展”“新疆專展”，以大量實物展品和圖文史料全景展現西藏、新疆發展歷程和各民族共同締造統一多民族國家的歷史脈絡。



“西藏專展”集中展示近70件明清宮廷家具及50件中央頒賜聖旨印章，以“天下一統”“四海一家”等6大單元，實證西藏與內地血脈相連、不可分割的歷史脈絡。“新疆專展”以“新疆自古屬中華”為核心，設“明月出天山”“絲路匯八方”等5大單元，精選200件文物古籍、193幅圖片及9部視頻，系統呈現新疆與中原千年交融史。



展覽以物證史，以中華民族共同體孕育發展壯大的歷程為主脈，闡釋中華民族從多元凝聚為一體的歷史必然。



展覽以科技賦能，打造沉浸體驗。運用數字技術增強觀展互動感與代入感。“西藏專展”設置榫卯互動區、“聖旨印章長廊”，輔以少數民族詩人詩詞投影牆，讓觀眾在參與中感受各民族對中華文化的深刻認同。“新疆專展”通過數字“同心井”造型，結合全景歷史地圖、全息投影及互動服飾打卡區，以代入式歷史體驗令觀眾置身絲路文明交融“現場”。



據瞭解，“西藏專展”“新疆專展”作為“鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展”重要組成部分已在北京民族文化宮正式對外開放。