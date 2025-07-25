香港西九演藝新表演季開鑼

中評社北京7月25日電／據新華社報導，香港西九文化區（以下簡稱“西九”）24日公布西九演藝2025至2026節目陣容。即日起至2026年6月，西九將呈獻五大旗艦表演藝術節、多個世界級演出等，全季上演共30個節目、逾700場演出。



為新表演季打頭陣的是原創粵語音樂劇《大狀王》，由西九委約創作、西九及香港話劇團聯合呈獻及製作。該音樂劇今年首度衝出香港，於6月及7月分別在上海和北京巡演，大獲好評，並將於8月14日回歸西九文化區戲曲中心。這也是該音樂劇在香港的第三度公演。



第8屆小劇場戲曲節將呈獻三大佳作，包括小劇場粵劇《奉天承運》、小劇場昆劇《青山許我》，以及小劇場昆劇《六道圖》。



香港秋季藝術盛事之一、廣受樂迷喜愛的自由爵士音樂節將迎來第7屆。今年，音樂節繼續匯聚風格多元的本地及國際音樂人，邀請觀眾徜徉於爵士、流行及民俗音樂的節拍之中。



舞蹈方面，西九演藝將呈獻雲門舞集的《毛月亮》。該舞蹈以天文現象“毛月亮”為靈感，以舞者原始狂野的身體語言、交錯冰冷的LED數碼影像，帶領觀眾進入一個奇幻世界。



戲曲方面，上海昆劇團11月將重臨香港，在戲曲中心大劇院上演三部各具特色的經典劇目，分別是《玉簪記》《獅吼記》和《販馬記》。



西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，西九演藝作為西九文化區的一員，立足於傳統和創新的交匯點，植根香港，同時與世界連結與共鳴。新表演藝術季呈獻的一系列節目薈萃優秀的本地人才和國際藝術家，在不同文化之間建立橋梁，締造更豐富多元的社群。