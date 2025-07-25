2025粵澳名優商品展在澳門啟幕

7月24日，市民在2025粵澳名優商品展上參觀體驗。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，由澳門特別行政區招商投資促進局、廣東省商務廳聯合主辦的2025粵澳名優商品展，24日在澳門金光會展中心啟幕。



展會以銀發經濟與國潮產業為主題，設有銀發健康生活、國潮商品、廣東省名優商品、澳門特色商品以及“一帶一路”商品等5個展區，匯聚400多家海內外企業的5000餘款產品，將持續至27日。



澳門特區招商投資促進局主席謝永強在開幕典禮上致辭表示，粵澳名優商品展作為粵港澳大灣區合作框架下的大型經貿活動，多年來不僅為大灣區企業“走出去、引進來”以及葡語國家產品進入大灣區開辟便捷務實渠道，也為粵澳兩地擴大與共建“一帶一路”國家和地區的經貿往來提供有效對接平台。



廣東省商務廳副廳長孫斌致辭說，當前，廣東、澳門兩地正以琴澳一體化為紐帶，深化大灣區建設，助力澳門經濟多元發展。廣東產業雄厚、創新活躍，澳門聯通全球、市場發達，粵澳名優商品展一定能越辦越好，更多“廣東智造”“澳門靚貨”將從這裡走向世界。



聚焦主題，展會首設的銀發健康生活展區帶來智慧輔具、智能護理床、穿戴式外骨骼、爬台階機等，以科技賦能長者生活；國潮商品展區特設“荔枝灣湧”西關風情長廊與“粵澳裡72號”體驗空間，既有非遺技藝的現場展示，也有原創舞台劇、藝術裝置以及快閃演出。



此外，為深化“一會展兩地”模式，展會期間將在澳門與橫琴同步舉辦多場論壇，內容涵蓋大健康、銀發經濟、智慧康養、共建“一帶一路”國家和地區經貿合作與文化交流等。





