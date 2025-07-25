梁君彥：優化香港特區立法會議員履職機制

中評社北京7月25日電／據新華社報導，香港特區立法會24日通過兩項分別根據香港基本法第七十五條和《立法會（權力及特權）條例》動議的決議案。香港特區立法會主席梁君彥當日會見傳媒時表示，議員一致支持優化履職機制，有信心新制度幫助議員履職盡責，更貼地、更到位地服務香港市民，更好貢獻國家。



這兩項議案，一項是根據香港基本法第七十五條修訂《立法會議事規則》，另一項是根據《立法會（權力及特權）條例》，授權自第八屆立法會的任期開始當日起，在立法會監察委員會轄下根據《議事規則》第73（6B）條委任的任何調查小組委員會，可行使《立法會（權力及特權）條例》（第382章）第 9（1）條所賦予立法會監察委員會的權力，以調查由立法會監察委員會交付其處理的投訴。



梁君彥說，23日通過的《2025年立法會（權力及特權）（修訂）條例》和24日通過的兩項議案優化了立法會議員的履職制度和立法會的運作，是議會持續進步的重要里程碑。新制定的《立法會議員守則》和相關新措施，將會在第八屆立法會任期開始當日實施。



他表示，履職制度全面系統地整合和優化各項規範，訂明對議員行為操守及工作表現的要求，讓新一屆議員投入工作時有規可循。同時提升議會的透明度和效率，讓市民更深入瞭解和監察立法會議員的工作。



梁君彥說，全體議員一致期望，第八屆立法會實施新履職制度後，立法會運作更完善順暢，議員能夠更好服務廣大市民。