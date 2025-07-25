港公廁質素參差　團體倡統一管理標準

洗衣街花園公厠雖有電子感應衝厠系統及有清潔專員，但男厠存在輕微異味與地面潮濕問題。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月25日電／據大公報報導，公廁是城市不可或缺的基建設施，公廁的設施標準及清潔程度，影響市民及遊客對城市的觀感。全港數以千計的公廁由不同的政府部門和私人機構分區分責管理，大公報記者近日實地走訪旺角和尖沙咀兩個旅遊旺區的多個公廁，發現不同場所的公廁設施與衛生狀況差異顯著，商場與文娛場所公廁表現亮眼，但部分街市及公園的公廁配套及衛生則有待提升。



旅客普遍認為，香港的公廁算得上乾淨，但在馬桶舒適度、異味改善等細節體驗上仍有改善空間。香港廁所協會表示，香港公廁過去十年在整體質素上有所進步，但不同部門管轄的廁所改善進度有差異，呼籲政府加大資源投入改善公廁質素。



香港街上的公廁，主要由食物環境衛生署負責管理，分布全港十八區，涉及逾800所公廁。至於公園及康樂設施內的公廁，由康樂及文化事務署管理，涉及約1100個廁所，較常見是分布各區的體育館。除政府部門外，港鐵在沿線65個車站設有廁所，不少商業建築物例如購物商場，亦有提供廁所設施，供公眾使用。



日本旅客：香港公廁整體乾淨



大公報記者近日走訪麥花臣游樂場、洗衣街花園、花園街街市、朗豪坊商場、香港藝術館及中間道兒童游樂場等地公廁，觀察廁紙、洗手液等配套是否足夠及滿足基本需求，水龍頭和馬桶衝水等能否正常使用，以及廁所整體潔淨程度。



商場與文娛場所的公廁表現突出，例如朗豪坊商場廁所配備揚手感應衝廁、自動洗手液及龍頭，不僅提供擦手紙、乾手機，更有空調維持舒適環境，並有香味；康文署轄下的香港藝術館，廁所不僅帶淡淡香氣，清潔員適時拖地維護，更設小童專用洗手設施，細節頗為貼心。



部分公園公廁基礎良好，但仍有改進空間。麥花臣游樂場公廁乾淨整潔，廁格包含蹲廁與坐廁並設扶手，洗手區配備充足洗手池及洗手液，但需在外部自取廁紙，且未配備廁板消毒液；洗衣街花園公廁雖有電子感應衝廁系統及有清潔專員，但男廁存在輕微異味與地面潮濕問題。