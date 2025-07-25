大公社評：《立法會議員守則》回應市民期望

中評社北京7月25日電／立法會昨日全票通過了《立法會議員守則》以及相關配套修訂，首次系統化規範議員履職要求、行為底線及處罰機制，將於第八屆立法會任期正式開始後生效。守則的制訂出台具有里程碑意義，標誌著立法機關在完善議員履職制度、加強自我監督及提升運作透明度方面邁出了重要一步，是“愛國者治港”在立法會的重要體現，必將有力推動香港進一步實現良政善治。



守則旨在明確議員所必須遵循的原則、必須履行的職責、必須遵守的規則。大到核心宗旨，小到開會細節，乃至處分措施以及執行機制等，全面、系統、嚴格，確保立法會有效發揮應有的作用。守則體現了三個鮮明特點。



首先是全面貫徹“愛國者治港”原則，體現了強烈的責任擔當。當中明確規定議員“必須擁護‘一國兩制’方針，自覺尊重維護國家的根本制度和特區的憲制秩序”；同時指出，議員“必須以身作則，切實履行維護國家安全的職責，推升維護國家安全的意識和能力”。系統性重申這些原則要求，對於確保立法會依法有效運作至關重要。



其次是強調行政主導體制。基本法的規定體現了香港的行政主導體制。但由於眾所周知的原因，以往立法會在亂港勢力把持下，和政府對著幹，導致行政立法關係嚴重對立，損害社會福祉。守則首次明文規定，議員應真誠支持行政長官和特區政府施政，以建設性態度履行職務，建言獻策，不故意貶損管治威信或削弱行政主導施政效能。這些規則是回歸到基本法的初心，能更好地落實行政主導原則。



其三是自我加壓、依法高效履職，體現為民服務宗旨。議員作為代議士，發揮好市民與政府之間的橋梁作用，就必須放下身段、以謙卑之心認真傾聽民意，切忌脫離群眾，坐而論道。同時，議員身份不僅是一份榮譽，更是沉甸甸的責任，要對中央、對香港、對市民負責。守則明確要求議員必須識變、應變、求變，著力提升參政議政能力。事實上，議員衹有始終對自己高標準、嚴要求，才能更好盡職履責。



守則銜接基本法、國安法、《防止賄賂條例》等法律，並與議事規則等內部機制互補，形成完整的規範體系，既約束議員出席會議、投票、保密等公德，也規範個人言行、衣飾等私德。守則還引入五級處分機制，依情節輕重，可處以警告、訓誡、罰款、停職（停薪）乃至取消議員資格。配套的相關修訂，確保停職期間扣減薪酬。其實，議員也是一份工作，工作做得不好，就要面對處分；若是被罰停職，沒有工作就不能受薪，這是天經地義的。