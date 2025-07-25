習近平接受外國新任駐華大使遞交國書

7月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂接受16位駐華大使遞交國書。這是儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂接受16位駐華大使遞交國書。



人民大會堂北門外，禮兵莊嚴列隊，迎賓號角吹響。使節們相繼抵達，穿過旗陣，沿漢白玉台階拾級而上。 在巨幅壁畫《江山如此多嬌》前，習近平分別接受使節們遞交國書，並同他們一一合影。 他們是：越南駐華大使範清平、巴拿馬駐華大使雷鳴、多米尼加駐華大使戈麥斯、阿爾巴尼亞駐華大使波達、新西蘭駐華大使喬文博、巴布亞新幾內亞駐華大使卡姆巴內、安哥拉駐華大使艾倫、埃及駐華大使納茲米、尼加拉瓜駐華大使孔樂然、伊朗駐華大使法茲裡、智利駐華大使阿里亞蘭、烏克蘭駐華大使涅奇塔伊洛、貝寧駐華大使阿賈巴、美國駐華大使龐德偉、以色列駐華大使貝以理、南蘇丹駐華大使莫里斯。習近平還接見了上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫。 儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。 習近平歡迎使節們來華履新，請他們轉達對各自國家領導人和人民的良好祝願，希望使節們全面、深入瞭解中國，為深化中國同各國友誼、增進中國同世界交往作出積極貢獻。



習近平指出，中國始終珍視同世界各國人民的友好情誼，願在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上同各國開展全方位合作，加強各領域交流。當前，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，經濟持續穩中向好。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，釋放超大規模市場紅利，讓中國新發展成為各國的新機遇，為世界經濟增長注入更多確定性。習近平強調，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，各國比以往任何時候都更加需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。中國願同各國一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者、人類命運共同體的構建者，攜手開創這個星球更加美好的未來。王毅參加上述活動。