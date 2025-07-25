重慶墊江：“土疙瘩”變增收“金招牌”

7月22日，種植大戶黃正文在南瓜田裡采收南瓜。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月，重慶市墊江縣6.8萬畝蜜本南瓜迎來豐收季。在長壽湖畔的白家鎮湖濱社區蜜本南瓜種植基地裡，種植大戶黃正文帶著村民們頭頂烈日正在搶收南瓜，田間地頭一派繁忙景象。



黃正文抱起一個南瓜說：“這個瓜起碼12斤，在我的田裡只能算普通大小，我今年種了100畝，每畝南瓜能賣2000元以上！”



墊江縣中部地區處於龍溪河衝積平原，獨特的淺丘地貌和富含礦物質的土壤，為蜜本南瓜提供了理想的生長環境。20世紀90年代從廣東引種後，當地大力推動蜜本南瓜種植，政策扶持力度不斷加大，2022年墊江縣更是將其納入“十四五”農業農村現代化核心產業重點培育。



隨著蜜本南瓜正式開秤收購，滿載著新鮮南瓜的小貨車、三輪車在鄉村道路上飛馳穿梭，絡繹不絕。“蜜本南瓜入選2025年首批全國名特優新農產品，我們的‘土疙瘩’成了‘金招牌’。今年收購價每斤比去年漲了3毛。”墊江縣果品蔬菜管理站副站長楊光霞說，村裡的農戶們實實在在嘗到了種瓜的甜頭。



“我們建立了從育苗到采收的全流程標準體系。”楊光霞說，通過推廣“連片淨作＋玉米間作＋幼林套作”等多元種植模式，如今全縣蜜本南瓜種植面積已達6.8萬畝，覆蓋全縣23個鄉鎮，年產量約13萬噸。



憑借“橙皮黃花斑，甜糯不黏牙”的獨特品質，墊江蜜本南瓜成為餐飲市場的新寵。“顧客就認這個味道！”墊江福盛餐館老板張麟說，他在重慶經營多家連鎖餐廳，其門店已連續5年採購墊江蜜本南瓜，蜜本南瓜已經成為店裡的明星菜品。



“目前，墊江蜜本南瓜以鮮銷為主。”楊光霞介紹，通過“公司＋基地＋村村聯合＋農戶”的運營模式，墊江實現了統一品種、統一收購、統一訂單。線下構建“經紀人＋批發商＋零售商”的銷售網絡，打通農超、農餐對接渠道，讓新鮮采摘的南瓜快速擺上城市的貨架、餐桌，線上則搭乘直播電商的東風，發展勢頭迅猛，市場供不應求。