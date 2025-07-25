印度一校舍坍塌致至少4名學生死亡

中評社北京7月25日電／據新華網報導，印度西北部拉賈斯坦邦恰勒瓦爾地區一所公立學校25日發生校舍坍塌事故，造成至少4名學生死亡，另有多人被困。



據報導，事故發生在當地時間8時30分左右，事發時校舍內有大約40名學生正在上課。目前已確認至少4名學生死亡，仍有多名學生被困廢墟下，傷亡人數可能進一步上升。一些受傷學生被送往附近醫院治療，其中4人傷勢危急。



事故發生後，當地居民自發組織救援，警方和專業救援隊正在趕往現場。



據印度媒體報導，涉事學校建築破舊，此前曾因此被多次投訴。