韓國媒體電動汽車火災報導被指“雙標”

中評社北京7月25日電／據人民網報導，韓國忠清南道天安市一居民區地下停車場23日發生一起新能源汽車火災事故，所幸未造成人員傷亡。目前，當地警方和消防部門正在對事故具體原因及損失情況進行調查。據韓國忠清南道天安市東南消防局通報，事故車輛為現代汽車旗下電動車型IONIQ 5，搭載SK On生產的電池。



值得注意的是，韓國媒體在報導此次事故時普遍採用“電動汽車火災”的模糊表述，未明確標注具體製造商、車型及電池供應商等信息。這一做法與報導進口電動車事故時形成鮮明對比：在涉及進口車型的事故中，韓國媒體通常會詳細披露車輛品牌、型號及電池供應商等具體信息。業內人士指出，這種差異化的報導方式反映出明顯的“雙重標準”。



據調查發現，IONIQ 5並非首次發生火災。2022年8月在濟州島，一輛充電中的IONIQ 5發生起火，造成超2000萬韓元（約合10萬人民幣）財產損失；2023年3月在濟州道西歸浦市，發生一起IONIQ 5車輛在行駛過程中因起火導致駕駛員燒傷的事故；2024年5月在江華島，一輛行駛中的IONIQ 5完全被燒毀。



儘管同類事故頻發，韓國媒體對國產與進口電動車火災的報導態度截然不同。去年仁川進口電動車火災事故中，媒體反復強調“中國產電池”，渲染中國電池安全性劣於韓國產品的印象。事後韓國政府曾建議所有電動車製造商公開電池信息。



據韓聯社報導，2018年－2024年間，韓國發生的電動車火災中，89%搭載韓國產電池。韓國交通安全公團數據顯示，139起事故中126起涉及韓國企業電池（LG能源解決方案64起、SK On 53起、三星SDI 9起），而日本鬆下僅6起，中國企業僅7起。



當時受訪的汽車專家指出：“在毫無證據判定優劣的情況下，灌輸‘中國電池差’的論調極其危險。這種貿易問題情緒化操作，無助於解決當前對電動車的偏見。”另有匿名業界人士表示：“車企標準本就嚴格，能配套的電池商均具備一定技術實力。若遇外部衝擊、製造缺陷或設計問題，無論是哪國的產品，都可能起火。”



對此，韓國媒體在國產電動車事故中隱去廠商甚至車型名的做法引發網民抨擊：“標題只寫‘電動車’，就知道是現代、起亞車配國產電池”“咬牙不提現代電動汽車的媒體真厲害”“進口車起火就曝光公司，國產車起火就統稱電動車”“對進口車從廠商到電池刨根問底，對國產車卻模糊處理，這是雙重標準”。