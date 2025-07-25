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越南河靜省發生嚴重交通事故致9死16傷
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2025-07-25 18:01:33
中評社北京7月25日電／據新華社報導，越通社報導稱，越南中部河靜省25日淩晨發生一起嚴重交通事故，造成9人死亡、16人受傷。
報導說，事故車輛為一輛大巴，在從河內出發前往峴港市途中失控，撞上路標後翻車。據越南媒體報導，事故造成大巴嚴重損毀，遇難者中包括兒童。
有關部門正開展救援並進一步調查事故原因。
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