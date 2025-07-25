探訪鏈博會　為中泰合作串起更多“共贏鏈”

2025年7月19日，觀眾在第三屆鏈博會健康生活展區星巴克展台前瞭解產品。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月25日電／據人民日報海外版報導，一顆泰國榴蓮，從果園走上中國餐桌，離不開生長監測、數字品控、冷鏈運輸等各個環節的高效銜接；一款泰國品牌飲料，在中國市場暢銷多年，背後是設在中國多地的生產基地提供強大支撐；一座泰國工業園，吸引多家中國企業入駐開展本土化生產，降低產品“出海”成本……



近日，第三屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京舉辦。今年是中泰建交50周年，泰國擔任本屆鏈博會主賓國。在展會現場，記者探訪泰國華商企業展台，感受中泰供應鏈合作的蓬勃活力。



展示供應鏈創新成果



在泰國陽光滋養的果園，數字系統仿佛“健康手環”，實時監測每棵榴蓮樹的生長環境、掛果數量和成熟度；在產地GMP認證工廠，人工揀選結合數字化品控手段，對果實進行高效、精準的分級篩選；在跨境冷鏈運輸中，依托防腐保鮮優先通道及物聯網技術控溫，鎖住榴蓮的新鮮度；掃碼溯源，區塊鏈技術讓榴蓮全鏈路透明化，增強消費者信心……



一顆泰國榴蓮走上中國餐桌，需要經歷哪些過程？人們可以在位於綠色農業鏈展區的正大集團展台找到答案。正大集團由愛國華僑謝易初、謝少飛兄弟於1921年在泰國曼穀創立，是改革開放後第一家進入中國大陸的外資企業。作為全球領先的農牧食品企業，正大集團3屆鏈博會實現全勤。



“40多年來，正大見證了中國消費者從‘吃飽’到‘吃好’，再到‘吃出健康’的巨大轉變。”正大集團農牧食品企業中國區資深副董事長薛增一介紹，今年，正大集團憑借全產業鏈優勢，升級食品安全標准，發起“無抗餐桌”計劃，推出“無抗”系列新品，這也是本屆鏈博會正大展台的一個亮點。“希望借助鏈博會，展示正大集團構建的供應鏈開放平台，吸引產業鏈上下游企業開展合作”。



智能機器人端著托盤，為觀衆提供多款紅牛飲料試飲；體感互動游戲“步步高升”吸引許多人參與能量挑戰；泰國非物質文化遺產孔劇表演華麗綻放……在健康生活鏈展區，首次參與鏈博會的泰國天絲集團展台科技感、藝術感十足，吸引不少中外觀衆駐足。本屆鏈博會上，天絲集團不僅帶來了鏈博會聯名款產品，還攜手部分上下游合作夥伴和供應商，通過數據可視化和沉浸式交互技術，展示企業全鏈路實力和創新實踐。