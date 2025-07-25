僑鄉創新傳承方式喚醒僑批記憶

中評社北京7月25日電／據人民日報海外版報導，近日，融合情景劇《僑批往事》在福建晉江梧林傳統村落演出，該劇將全息投影與舞台表演相結合，開啟跨越時空的對話。《僑批往事》編導組成員陳詩章介紹，全劇經過半年多的文稿打磨和創排，融入了高甲戲、掌中木偶、娘惹舞蹈等元素，展現了海外游子和家鄉親人通過僑批寄托的情感。



僑批雖已走入歷史，但其背後的故事一直被演繹和傳頌。近年來，以僑批文化為主題的文藝作品不斷湧現。



今年6月，潮劇《僑批頌》在中國戲曲學院首演。該劇以僑批為主線，再現了華僑先輩的奮鬥史和家國情。5月上線播出的網絡微短劇《漂洋過海只為你》講述了兩位華僑青年因尋找僑批而結緣的故事，鏡頭帶領觀眾穿梭於泉州街頭，品味海絲古韵，感受僑批魅力。



當前，各僑鄉不斷創新僑批傳承保護的形式，讓更多人讀懂僑批，也使僑批文化煥發新生機。



福建省檔案館推出“僑批館之驛裡巷”實景解謎體驗活動，吸引許多遊客前來打卡。人們化身“僑批館”IP中的主角，在展廳裡尋找線索、破解謎題。廣東省檔案館開展“共品故紙蘊 同懷家國情”僑批識讀月活動，邀請公眾線上參與共讀僑批。近日，“抗戰記憶——僑批中的家國情懷”展覽在中山市博物館展出，其間還舉行了僑批書法體驗、主題講座等活動。



僑批外觀雅致、內涵深厚，其衍生的文創產品深受年輕人青睞。中國僑都華僑華人博物館上新僑批手賬本和挎包。泉州市檔案館打造了“阿批仔”“小僑妹”IP以及系列周邊。廣州華僑博物館推出僑批套色章供遊客打卡集章。



僑批文化也打破傳播邊界，向生活場景延伸。今年5月，泉州市檔案部門為三家餐廳授牌“泉州僑批文化主題餐廳”，並在餐廳設置僑批展區，逛僑批展館、吃僑批餐廳成了當地旅遊新時尚。