中國面條海外熱銷　僑胞延續中國味道

中評社北京7月25日電／據人民日報海外版報導，一碗湯頭鮮美的中國面條在慰藉游子思鄉味蕾的同時，也融入海外消費者的日常生活。近日，記者連線採訪海外僑胞，聽他們講述助力中國面條“出海”的故事。



西班牙永和集團董事長夏偉君從事食品加工、餐飲等行業。兩年前，他在馬德里投資經營一家蘭州牛肉面店。他說，歐洲民眾喜面食，且對中國的飲食文化充滿好奇，為蘭州牛肉面開拓海外市場創造更多機遇。



夏偉君稱，為還原地道風味，店裡的辣椒和香料堅持從中國直運。考慮到外國顧客的口味差異，增加了新鮮蔬菜作為搭配，並在辣度和麻度上也做出相應調整。



面團經過廚師揉、摶、摔、拉幾番功夫後，飛入翻滾的鍋中。在夏偉君拍攝的視頻中，店裡的拉面藝術表演吸引很多西班牙食客打卡。“店內專門設有介紹蘭州牛肉面歷史與製作技藝的區域，用餐環境也用敦煌飛天等元素作為裝飾，讓食客沉浸式感受東方美食。”他說。



“我們現在還開設研學基地和學堂，系統教授外國學員製作蘭州拉面，最大程度讓他們在學習過程中感受中華美食的魅力和飲食智慧。同時我們還會為學員提供創業支持，期待他們能將這碗拉面帶向更多地方。”夏偉君說。



近日，來自浙江瑞安的“進士索面”運抵巴西。巴西瑞安商會會長婁建權介紹，索面是瑞安傳統美食。每逢金榜題名、婚嫁添丁或老人祝壽，當地人都會煮上一碗鮮香韌滑的索面表達美好祝願。



“進士索面”產自瑞安市曹村鎮。婁建權說，這種索面在晾曬時採取獨特方式，遠看形似宋代官帽，又因曹村鎮有“中華進士第一村”美譽，因而得名“進士索面”。



今年年初，巴西瑞安商會永久名譽會長李雲鵬與曹村鎮成功簽署“進士索面”出海合作協議。經過近半年準備，總重2噸的“進士索面”抵達聖保羅，慰藉僑胞們“舌尖上的鄉愁”。