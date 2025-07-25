四海聚“僑”力　興業添“法”碼

中評社北京7月25日電／據人民日報海外版報導，越來越多的中國企業深化多元布局，扎根海外。如何讓中國企業出海行穩致遠？專業法律服務成為中企跨境投資、合規經營的重要一環。一批深諳中外法律體系的華僑華人律師，憑借專業、語言、文化多重優勢，為中國企業出海提供關鍵支持。



本報記者采訪了活躍在中亞、歐洲、中東等地區的華僑華人律師，他們講述了在不同地區為中國企業出海架起合規“橋”的故事。



穿透“看不見的墻”



“中國企業要出海，在法律上不僅僅是傳統觀點裡‘怎麼設立公司’這類顯性問題，更關鍵的是‘融得進’‘立得住’，戰略調整時也能‘退得出’”



前不久，在烏茲別克斯坦從事了5年涉外法律服務的鄧穎，接到了一家中企的求助——該中企計劃在烏茲別克斯坦實行投資並購計劃，但目標公司歷史沿革較為複雜，在溝通過程中由於涉及中、烏兩國法律體系和語言、文化差異，進展緩慢。



鄧穎和團隊研判了目標公司的合同、勞資等信息後，迅速幫助中企精準處理了中俄雙語文本效力及不同法系條款差異，並全程協調公證、翻譯、登記等跨國手續，有效充當溝通橋梁，化解了因語言、法系差異產生的障礙，項目高效完成股權交割與投資落地。



“以往，大家常聚焦於中企出海面臨的‘有形墻’，比如基建不足、融資困難等，但實際上更深層的痛點，往往在於中企對目標國法律體系、商業文化和當地規則的認知盲區。這堵‘看不見的墻’難以量化，導致企業因溝通失效或商業邏輯誤判而付出代價。”鄧穎說。