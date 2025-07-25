“僑心杯”足球邀請賽在邵陽隆回開幕

中評社北京7月25日電／據國際在線報導，7月22日上午，第六屆“僑心杯”少年足球邀請賽在邵陽市隆回縣岩口鎮向家村開幕，來自國內外的32支球隊將在雲上綠茵場展開為期6天的角逐。



開幕式上，融合了花瑤嗚哇山歌、梅山武術、太極等文化元素的特色節目輪番上演，為觀眾呈現了一場視覺盛宴。在隨後舉行的國際賽揭幕戰，湖南省青訓中心足球隊對陣西班牙韋斯卡國際隊。



據悉，本屆賽事以“僑心築夢 足耀未來”為主題，首次實行“國內+國際”雙賽聯動，規模創歷屆之最。其中，國內賽分定級賽和排位賽兩個階段，全國共有24支U9少年球隊、288名隊員在7人制賽場展開對決；國際賽則邀請西班牙、日本、肯尼亞、烏茲別克斯坦、泰國、越南6個國家的U13戰隊，與北京、湖南2支國內勁旅在11人制賽場同台競技，標誌著該項賽事正由全國級品牌賽事發展成國際性賽事。



賽事期間，邵陽將借助“賽事搭台、文旅唱戲”的東風，同步開展“親情中華·尋根之旅”“海外僑領僑商邵陽行”等活動，引導體育賽事與招商引資、全域旅遊、鄉村振興等深度融合，讓賽事成為促進產業轉型、激發消費潛力、提升城市能級的內在動力，著力打造高質量發展強力引擎。



本屆賽事由中國僑聯指導，中國華僑公益基金會、湖南省僑聯、湖南省體育局和邵陽市人民政府主辦。