百年僑鄉古村落在活化利用中煥發新生

中評社北京7月25日電／據光明網報導，紅磚古厝與南洋番仔樓在梧林村並肩而立，訴說著百年風雨與赤子歸心。7月21日，2025年世界互聯網大會數字絲路發展論壇“數智海絲看泉州”媒體行走進晉江梧林傳統村落。



村落位於泉州市晉江新塘街道西南部，背靠石鼓山，面臨梧垵溪，占地約1000畝，常住人口約2100人，旅居海外華僑1萬餘人，是晉江市最美鄉村、閩南著名僑鄉。



梧林傳統村落保留了樣式豐富的閩南官式大厝、哥特式建築、羅馬式建築、中西合璧名居、番仔樓等歷史文物，其中比較有代表性的西洋樓11座、番仔樓14座、閩南傳統建築36座，行走在其中，仿佛步入一個百年原生態村落式建築博物館。



作為晉江文化新地標，2019年至今，梧林傳統村落對自然、人文景觀資源進行文化商業再造，通過梳理特色建築群，打造不同文化體驗新業態，依托“家國情、醉閩南、意南洋”3條不同主題的動線將梧林打造成一個閩南與華僑文化體驗中心，通過搭建“一樓一故事”，讓遊客能以生動的方式去體驗、聆聽、品嘗、觸摸“梧林”，為百年僑鄉帶來了勃勃新生。



作為晉江首個沉浸式文旅演藝項目，融合情景劇《僑批往事》在梧林傳統村落進行常態化演出。情景劇創新融合3D全息投影與南音、木偶戲、高甲戲等非遺表演形式，打破了傳統觀演界限，讓歷史的溫度可感可觸。