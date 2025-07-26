外交部：望中歐相向而行　共創更加光明未來

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京7月26日電（記者 海涵）中國—歐盟領導人會晤7月24日在京舉行。外交部發言人郭嘉昆在25日例行記者會上用千餘字內容對此作詳盡介紹，包括此次峰會共識與分歧、中歐關係經驗與啟示等。



郭嘉昆表示，今年是中國和歐盟建交50周年。昨天，習近平主席會見了來華訪問的歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩，李強總理同歐盟兩主席共同主持第二十五次中歐領導人會晤。雙方領導人進行了長時間、深入、坦誠交流，就事關中歐關係的戰略性問題、中歐合作中的一些具體問題以及共同關心的國際熱點問題等交換了看法。



郭嘉昆說，習近平主席總結中歐關係50年發展的重要經驗啟示，指出相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。習近平主席就中歐關係發展提出三點重要主張：堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位；堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦；踐行多邊主義，維護國際規則秩序。李強總理指出，只要中歐都切實維護自由貿易，國際經貿就能保持活力；只要中歐堅定踐行多邊主義，世界多極化的趨勢就會不斷增強。



“這次會晤達成一些重要共識。”郭嘉昆列舉，比如雙方都高度重視中歐關係，同意堅持並持續深化夥伴關係，保持戰略溝通，增進理解互信，努力開辟中歐關係更加光明美好的下一個50年；雙方都同意保持開放合作，拓展貿易和投資關係，推動雙方合作取得更多積極成果；雙方都表示致力於通過對話磋商妥善解決貿易摩擦分歧，反對“脫鈎斷鏈”；雙方都同意共同維護戰後國際規則和國際秩序，維護多邊主義和自由貿易，支持通過政治手段和平解決國際爭端，共同應對全球性挑戰，為世界和平與發展作出新的貢獻。