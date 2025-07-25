低空經濟博覽會：低空啟航，高能未來

中評社北京7月25日電／據新華社報導，無人機足球不像傳統足球那樣在地面進行，而是通過給無人機“穿上”球形鏤空罩，變成一顆顆會飛會懸浮的“魔法足球”。這是正在上海舉行的2025國際低空經濟博覽會上令許多觀眾駐足圍觀的一處場景。



進入比賽現場，仿佛進入了魔法世界。記者看到，運動員在地面通過遙控器精準操縱無人機在空中飛行，進行攻防對抗，射進“圓形球門”即得分。



低空經濟新技術正不斷為人們打開新的大門：未來，在城市上空打“飛的”出行、緊急時刻乘救援機爭分奪秒……



低空經濟內涵豐富，既包括消費級無人機，工業級無人機，也包括載貨、載人eVTOL（電動垂直起降航空器）、分體式飛行汽車，也包括與這些新型航空器緊密相關的配套保障設施和生態網絡。



記者採訪瞭解到，今年有超過19件產品在博覽會期間全球首發，25件產品國內首發。這些首發首秀產品和日趨成熟的各類航空器，共同描繪出一幅面向未來的低空生活圖景，讓低空經濟不再懸浮於概念。



無人機表演也可以成就“專精特新”企業。千機科技展出了C5智能表演無人機，表演時長可持續25分鐘，不僅可實現高動態動畫效果，還可應對突發微雨緊急情況及複雜環境，對人力的依賴減少80%以上。



“無人機表演是技術標杆和文化使者，我們用科技‘製造’熱點事件。”展台工作人員說，“我們到巴黎為國際奧林匹克藝術委員會慶典表演，在上海黃浦江畔點亮夜空，還可以為大眾定制求婚、生日特色表演。”



在低空旅遊方面，乘坐eVTOL可以換個視角游覽祖國山河。億航智能旗下合翼航空公司工作人員介紹，合翼航空將在合肥駱崗公園開啟載人運營，遊客可乘坐億航智能eVTOL重新“認識”這座公園。