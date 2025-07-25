170家全球企業成為八屆進博會“全勤生”

中評社北京7月25日電／據新華社報導，記者從25日在此間舉行的第八屆中國國際進口博覽會新聞通氣會上瞭解到，第八屆進博會各項籌備工作進展順利，已有超過50個國家和國際組織確認參加國家綜合展，企業商業展已簽約展覽面積超過33萬平方米，170家海外企業和27家機構成為簽約參展的八屆“全勤生”。



中國國際進口博覽局黨委書記、副局長吳政平介紹，截至目前，已有超過50個國家和國際組織確認參加國家展，其中，瑞典、阿聯酋等國將擔任主賓國，吉爾吉斯斯坦首次參展。今年將新增國內外友好城市合作題材，精心打造特色聯合展台，為中外友城搭建全方位展示平台。



與此同時，企業商業展招展工作取得實質性進展。截至目前，已簽約展覽面積超過33萬平方米，170家企業和27家機構成為簽約參展的八屆“全勤生”，加拿大、馬來西亞、新西蘭、挪威、秘魯等國參展企業規模創下歷史新高，充分體現出各方對中國經濟的信心和對進博會的熱情。



今年進博會首次為最不發達國家產品設立專區，進一步擴容升級原有非洲產品專區，打造“跨境電商甄選平台”，助力境外中小企業順利進入中國市場。



第八屆虹橋國際經濟論壇主題為“開放共創新機遇 合作共享新未來”，將繼續發布《世界開放報告》及最新世界開放指數，聚焦“重振多邊合作”“數智賦能”“綠色和可持續發展”“更加開放的中國”等。



上海市商務委主任、進博會城市服務保障領導小組辦公室常務副主任朱民介紹，上海全力推進交通、住宿、餐飲、接待、安保等264項重點任務。新增外籍展客商電子口岸簽證入境便利等舉措，海關在固化往屆便利措施的同時，拓寬保稅展示交易的業務範圍，持續設立進博會專窗以及專用通道，為入境展品提供通關便利，同時，聚焦提升“進博熱度”，將打響“進博專享·溢出聯動”品牌，開發打造“進博專享”“進博專線”“進博專屬”系列產品，擬推出“票根經濟”進博版。