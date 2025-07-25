泰柬邊境衝突因何而起　走向何方？

中評社北京7月25日電／泰國和柬埔寨24日在邊境地區發生衝突，25日上午衝突持續升級。雙方互相指責對方違反國際法，並召回本國大使，降級外交關係等級。截至25日上午，衝突已造成雙方數十人死傷。



新華社報導，這輪衝突因何而起？有怎樣的歷史根源？將如何發展？



多點衝突“在持續”



泰柬24日在邊境地區發生衝突，至25日上午衝突涉及多處地點。



泰國媒體25日援引素林府官員的話報導，泰柬邊境當天早晨傳出炮聲。泰國陸軍第二軍區當天確認，泰柬邊境多地正在發生衝突，呼籲民眾避免靠近邊境地區。泰國代理總理普坦對媒體說，泰方全力保衛國家主權，事態可能升級為戰爭。



柬國防部副國務秘書兼發言人馬莉淑潔達25日上午說，泰軍在衝突中使用重型武器襲擊柬方奧多棉吉省和柏威夏省多處地點。



泰柬均指責對方先開火、違反國際法。



泰國陸軍24日通報說，泰方特遣隊當天先是在素林府達蒙通寺附近聽到柬方無人機盤旋聲，柬方6名士兵隨後抵近泰方行動基地。24日8時20分許，柬方在距泰方基地約200米處率先開火，此後雙方發生衝突。



按照泰國陸軍的說法，柬方24日上午向泰國素林府一個社區發射兩枚火箭彈。泰方當天打擊了柬軍事目標。此外，泰方還表示將關閉泰柬邊境所有口岸。



柬埔寨參議院主席洪森24日說，柬埔寨奧多棉吉省和柏威夏省邊境地區遭到泰方炮擊。泰國士兵開始攻擊柬軍，柬軍別無選擇，只能反擊。



柬埔寨奧多棉吉省副省長梅密皮代25日上午說，衝突已致該省一名平民死亡、5人受傷，衝突“仍在繼續”。泰國代理總理普坦25日稱，泰柬邊境衝突已造成20餘名泰平民死亡。

