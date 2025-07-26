中評現場：兩岸學者、青年聚港共話客家文化

“講客堂”第十三講、“兩岸客家與鑄牢中華民族共同體意識”研討會25日在香港舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月26日電（記者 盧哲）由香港兩岸客家研究中心主辦的“講客堂”第十三講、“兩岸客家與鑄牢中華民族共同體意識”研討會25日在香港大坑火龍文化館舉行。來自台灣及香港的專家學者、兩岸青年學生齊聚一堂，交流客家文化研究、尋覓族群發展脈絡，增進中華民族認同。



香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁在研討會致辭時表示，“講客堂”已經進入第十三講，之前在香港講、在內地講、也在台北講，其中注入了許多客家人和關心客家文化的人的心血和努力。“客家文化為何促使我堅持到現在？因為客家文化是中原文化，也是中華文化，我認為是保留下來最完整中華文化之一。”林菁菁說，“兩岸客家鑄牢中華民族共同體意識就是說，我們是同一個祖先。我們無論在哪裡，無論是從梅州、福建，還是台灣，或者是東南亞甚至全世界，我們客家人都是歷史完整、有體系的、有精神的族群。”



林菁菁說，客家群體在很多歷史關鍵時刻，都起了很大作用。現在要建立客家的新世界觀，就是說客家人要在原本精神文化的基礎上傳承、發揚、壯大。



台灣南華大學國際系兼任教授張裕亮此行是背著族譜來到香港，準備赴梅州尋根的。張裕亮在研討會上介紹了自己家族的歷史和尋祖之路。他首先展示了一張“張家族譜”的影印圖，“依照張家22世張繡立先生所言，他的父親昆山公在1940年前往中國大陸廣東、上海等地旅遊，並前往廣東梅縣尋根，在當時將張家族譜抄錄回台。”根據這份張家族譜記載，可以看出與客家先民從大陸遷徙至桃竹苗來台時間相當吻合。



張裕亮說，大體上，客家先民遷徙桃竹苗時間可遠溯至清康熙22年(1683年)清朝收復台灣後，當時閩粵沿海實施渡台管制，但實際上閩南、粵東居民偷渡渡台情況普遍。至於客家人大量渡海來台，應在康熙中葉之後，起初大量來台的多為嘉應州的客家人，大都由韓江口偷渡來台。康熙60年(1721年)朱一貴事件後，清政府放寬粵籍人士來台限制，除了嘉應州屬各縣外，潮州、惠州兩府所屬各縣客家族群也陸續遷台;到了雍正、乾隆年間，除了粵東三府之外，屬福建省汀州府所屬的客家人也陸續來台。