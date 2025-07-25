王毅會見東盟秘書長高金洪

中評社北京7月25日電／7月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見東盟秘書長高金洪。



新華社報導，王毅表示，中國和東盟是友好近鄰，雙方全方位合作日益深入。中方始終把東盟作為周邊外交優先方向，支持東盟在國際和地區事務中發揮更大作用。中方將以中央周邊工作會議精神為指引，堅持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，同東盟國家攜手推進和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”建設，構建更為緊密的中國－東盟命運共同體。



王毅說，當前形勢下，中國東盟可注重三方面合作：一是共同維護自由貿易和多邊貿易體制。濫施關稅的行徑破壞世貿組織規則，影響全球產供鏈穩定，損害他國發展和正當權益。世界不能重回叢林法則。中國和東盟作為全球南方重要力量，應加強團結合作，抵制單邊主義、維護世貿規則、確保中國－東盟自貿區和《區域全面經濟伙伴關係協定》的權威性和完整性。二是全面有效落實《南海各方行為宣言》，按期完成“南海行為準則”磋商，推動兩個平台協同增效，繼續按照“雙軌思路”妥處南海問題，共同塑造和平、友好、合作的南海新敘事。三是共同維護地區和平穩定。環顧世界，衝突對抗此起彼伏，國際形勢變亂交織，東亞地區的和平穩定局面來之不易，值得倍加珍惜。近日柬泰邊境爆發衝突並造成人員傷亡令人痛心和擔憂。這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在需要冷靜面對並妥善處理。中方讚賞並支持東盟輪值主席國積極開展斡旋努力，以“東盟方式”推動對話協商和政治解決。作為柬泰共同的友鄰，中方願秉持公正公允立場，繼續為推動降溫緩局發揮建設性作用。



高金洪積極評價東盟中國關係和雙方務實合作成果，感謝中方堅定支持東盟在區域合作中的中心地位和東盟共同體建設，期待以2026年東盟中國建立全面戰略伙伴關係5周年為契機，同中方加強戰略對接，深化各領域務實合作。支持加快“南海行為準則”磋商。願同中方一道，共同維護地區和平穩定，維護多邊貿易體制。在柬泰邊境衝突問題上，相信有關國家領導人有政治智慧解決這一問題，“東盟方式”是可行的，東盟輪值主席國正根據《東盟憲章》精神積極斡旋，感謝中方勸和促談的積極努力。