中國駐美大使：中美沒有衝突對抗的理由

中評社北京7月25日電／中國駐美國大使謝鋒24日表示，當今世界很不太平，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，衹有維護和平合作的責任，沒有衝突對抗的理由。



新華社報導，在中國駐美大使館當晚舉辦的慶祝建軍98周年、紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會上，謝鋒表示，6月5日，習近平主席同特朗普總統舉行通話，再次為中美關係這艘巨輪校正航向。我們要堅持元首戰略引領，把兩國元首達成的重要共識變成具體的政策和實際的行動，不折不扣而不是走樣變形；維護來之不易的對話合作勢頭，增進外交、經貿、兩軍、執法等各領域磋商交流；排除各種干擾破壞，特別是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，防止極少數“台獨”分裂分子把中美拖入衝突對抗的危險境地。



謝鋒希望美方以客觀、理性、務實態度看待中國，以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策，以平等、尊重、互惠方式同中方打交道，加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作，讓中美關係重回穩定健康可持續發展的正確軌道，為世界和平、穩定、繁榮注入正能量。



謝鋒指出，80年前，中美軍民穿越雨林峻嶺開鑿史迪威公路，美軍觀察組前往延安與中國共產黨人坦誠交流，中美同仇敵愾、並肩抗擊法西斯，還共同參與發起舊金山制憲會議、推動建立了聯合國。今天，我們應當不忘聯合國憲章初心，不墜守護和平之志，維護以聯合國為核心的國際體系，讓持久和平的願景成為現實。