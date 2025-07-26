快評：大罷免造成撕裂和對立 社會焦慮

中評社快評/台灣社會今日迎來一場人為政治風暴——針對24席國民黨籍“立委”與新竹市長高虹安的罷免與反罷免投票。這場由綠營發起、主導的罷免行動，在投票前夕已使台灣社會陷入前所未有的高度對立與撕裂。社會仇恨言論蔓延，焦慮情緒彌漫，無論結果如何，其巨大的社會代價已然付出。



這場罷免的本質，早已超越了監督個別民意代表的初衷，異化為赤裸裸的黨同伐異。國民黨“立法院長”韓國瑜痛斥其為“徹徹底底的政治大屠殺”。民進黨以“親中賣台”的抽象指控作為罷免理由，卻無法具體說明這些“立委”在監督政府、反映民意、審查預算等本職上的重大過失，正當性備受質疑。



更深層的憂慮在於。這場罷免可能引發的制度性危機與兩岸風險。馬英九基金會執行長蕭旭岑警告，若罷免成功，綠營掌控“立法院”多數，極可能推動所謂“賴17條”修法，嚴重衝擊兩岸交流基礎。這不僅將摧毀兩岸間本就脆弱的互信，更可能使台海局勢滑向不可預測的險境，甚至讓美國也難以有效約束賴清德當局的激進傾向。



更令人憂心的是，這場罷免運動所煽動和放大的“仇恨政治”模式。凱道前夜“吃屎哥”撒冥紙的行為，正是社會戾氣上升的縮影。連勝文將罷免方比作“半獸人”，雖言辭激烈，卻折射出對立雙方已陷入難以調和的敵意。若“不喜即罷”成為政治常態，台灣“民主”賴以生存的理性對話、包容異見的基礎將蕩然無存，陷入“仇恨動員”的惡性循環。



今日的投票，無論結果如何，彌合這道被政治操作強行撕裂的社會傷口，是台灣的一道政治難題。

