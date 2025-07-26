中方呼籲推動烏克蘭危機的政治解決

中評社北京7月26日電／中國常駐聯合國副代表耿爽25日在安理會審議烏克蘭問題時發言，呼籲推動烏克蘭危機的政治解決。



新華社報導，耿爽說，俄羅斯和烏克蘭近一段時間以來持續落實此前談判達成的共識，推進交換戰俘與陣亡士兵遺體等工作，還于日前舉行第三輪直接談判，就繼續交換戰俘等人道主義問題達成新的共識。中方對上述積極進展表示歡迎，呼籲當事方保持和談勢頭，持續積累共識，不斷增強互信，最終達成一份全面、持久、有約束力的和平協議。



耿爽還說，俄烏近日持續針對對方實施大規模無人機和導彈襲擊，造成大量人員傷亡和設施損毀。中方對此深表憂慮和痛心，再次敦促衝突當事方展現最大程度克制，切實遵守國際人道法，在任何情況下都要避免攻擊平民和民用基礎設施。當務之急是雙方共同努力推動戰場局勢早日降溫。



耿爽表示，俄烏近來圍繞如何恢復歐洲和平、實現危機政治解決相互喊話，國際社會主要各方也多次就對話談判、停火止戰釋放積極信號，持續開展勸和促談外交努力。中方歡迎所有通向和平的努力，鼓勵俄烏雙方繼續展現政治意願和靈活姿態，國際社會繼續發出和平呼聲、凝聚和平共識、開展和平努力，所有各方共同為推動危機的政治解決做出切實努力。



耿爽強調，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談，推動政治解決。中方以“四個應該”為遵循積極開展外交斡旋，同俄烏雙方均保持著有效溝通，還同巴西等全球南方國家發起成立烏克蘭危機“和平之友”小組，為停火止戰、實現和平匯聚更大合力。中方將一如既往地為危機政治解決發揮建設性作用。