中方代表：美國應對自己在安理會言行感到羞愧

中評社北京7月26日電／中國常駐聯合國副代表耿爽25日在安理會審議烏克蘭問題時回擊美國代表對中國的無端指責，指出美國應對自己一周來在安理會的一系列言行感到羞愧、恥辱。



新華社報導，耿爽說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中國從未向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控包括無人機在內的軍民兩用物項出口。中方敦促美方停止在烏克蘭問題上“甩鍋”推責、製造對立，多為停火止戰、勸和促談作出一些切實努力。



耿爽說，22日，安理會就和平解決爭端進行公開辯論，美國代表借題發揮，在會上就南海問題對中國進行攻擊指責。24日，安理會就聯合國同伊斯蘭合作組織合作問題舉行公開會，美國代表再次挑釁，就涉疆問題對中國污衊抹黑。今天，安理會就烏克蘭問題進行審議，美國代表又跳了出來，散佈關於中國的謊言。一周之內，美國接二連三地在安理會對中國無端發難，這一系列表現只能證明，美國關心的不是維護國際和平與安全，不是推動戰爭衝突的政治解決，而是借機攻擊打壓他國，進行政治操弄，服務自身議程。美國作為安理會常任理事國，應該對自己的言行感到羞愧、恥辱。中方敦促美方早日改弦更張，建設性地參與安理會的工作。



耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場已經闡述多遍，歸結起來就是一句話：呼籲停火止戰、堅持勸和促談。國際社會對中方的努力有目共睹。“針對美方我想說的是，當前，面對此起彼伏的熱點衝突，面對錯綜複雜的國際形勢，國際社會需要的是團結合作，不是分裂對抗。”