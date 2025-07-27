冼漢迪答中評：應促企業增研發優化創科環境

全國人大代表、香港互聯網專業協會會長冼漢迪（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月27日電（記者 盧哲）全國人大代表、香港互聯網專業協會會長冼漢迪日前接受中評社記者專訪時表示，現時香港創科環境仍有需要優化的方面，主要是如何更好地發揮企業的主體作用，鼓勵企業加大研發投入。冼漢迪認為，要扭轉局面，必須由政府來撬動，用“真金白銀”和政策設計，讓企業成為科研投入的主體。



香港特區政府正推行多項吸引人才與資本投資者的入境計劃，豐富本地人才庫及吸引更多新資金落戶香港。香港特區政府日前發佈的數據顯示，過去三年，“一般就業政策”及“輸入內地人才計劃”下分別約76000及57000宗獲批申請中，從事創新科技（創科）相關範疇工作的獲批申請人數目分別為1654（約2.1%）及4006（約7.0%）。優才計劃下，過去三年成功通過甄選程序的獲批個案約有27000宗，當中8021名（約29.7%）申請人背景來自創科相關範疇。高才通計劃，自二○二三年三月起至今年六月底，近十萬宗獲批申請當中有26211名（約26%）申請人申報其過去工作屬創科相關範疇。



作為香港互聯網專業協會會長，冼漢廸深耕科技創新領域。他在2009年與內地合夥人在深圳投資創立中手游科技集團有限公司，在北上廣深、港台、東京、首爾、多倫多等城市設有分公司，為國內外超過 1500名IT專業年青人提供就業機會。



如今，面對更多相關人才的輸入香港，冼漢迪認為，利用好、發揮好人才的基礎是留住人才。首先，應完善對人才的生活支持，例如可以探索跨境社保銜接，提供內地醫保和強積金過渡方案，或者對接內地社保賬戶，以及提供家庭支援，包括住房補貼、配偶工作和子女入學轉介服務等。其次，要為研究人才和創業人才提供高額資金支持，包括科研補貼、創投支持等，以降低他們的創新成本，激發他們的創新活力。



冼漢迪說，現時香港創科有“一國兩制”和粵港澳大灣區的制度和區位優勢；100億創科產業引導基金、100億“產學研1+計劃”、30億人工智能資助計劃等特區政府的支持政策；5所世界百強大學、InnoHK30間國際聯合實驗室，16所國家重點實驗室、6所國家工程技術研究中心香港分中心等科研優勢；以及國際化、專業服務等傳統優勢。這些都是吸引人才、發展科創的優越條件。