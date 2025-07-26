“19%對0”？！菲律賓炸鍋了

中評社北京7月26日電／近日，在菲律賓總統馬科斯結束訪美之際，美國總統特朗普高調宣揚又一項“偉大交易”：菲律賓將對美國開放市場並實施零關稅，而美國將對菲律賓進口商品徵收19%的關稅。這場單方面的“勝利宣言”，在菲律賓激起了一場輿論風暴。



新華社報導，消息一經公布，便在菲律賓政壇引發跨黨派聲討。參議員潘菲洛·拉克松直斥其為“主人對客人最無禮的侮辱”，而總統的姐姐、資深參議員伊梅·馬科斯則點明這並非“勝利”，而是單方面的妥協。這些來自政壇核心人物的激烈言辭，將矛頭直指協議的“不公平”本質，暴露出菲律賓政壇對這份所謂“盟友饋贈”的強烈不滿。參議員約瑟夫·維克托·埃赫西托質問：“我們真的是被當作盟友看待的嗎？”



民間輿論的反應同樣激烈。“19%對0”迅速成為網絡上的熱梗，在菲律賓社交平台上，網友將這次關稅協議斥為“披著全球化外衣的新殖民主義”“為美國奉上的保護費”，還有人諷刺，面對美國霸凌，“菲律賓成了自掏腰包買特權的乖學生”。面對如此單邊讓步，不少政界人士和學者也提出了法律疑慮。公民行動黨主席拉斐拉·戴維指出，此協議涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則，可能讓菲律賓在國際上陷入更複雜的法律困境，因為零關稅衹有在正式簽署自由貿易協定的框架下才能合法實施，否則，“其他WTO成員也有權要求相同的零關稅待遇”。



政治與法律爭議之下，是對國家經濟命脈更為現實的擔憂。眾議員安東尼奧·蒂尼奧警告，這項協議或將使菲律賓淪為美國汽車、大豆、小麥和制藥巨頭的“免關稅傾銷地”，對本土產業造成致命衝擊。這並非危言聳聽，因為菲律賓的製造業與農業至今仍是吸納大量就業、維繫社會穩定的關鍵。這種宏觀層面的憂慮，最終投射在每個菲律賓人的日常生活中，正如一位網友所描繪的：“菲律賓製造的醬油在美國被課征19%的稅，而美國的番茄醬卻在馬尼拉超市‘零關稅’低價傾銷。” 這種不對等，正從抽象的貿易術語，變成百姓日常生活中可觸可感的現實。



這場由“19%對0”點燃的全國性追問，也使得很多菲律賓人思考：是繼續在以美國為中心的全球貿易體系中擔任“次等盟友”，還是在多邊合作中爭取真正平等的聲音、尋找更自主的發展道路？