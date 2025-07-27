中評觀察：中歐合作打造雙贏格局

第25次中歐峰會7月24日在北京舉行。 中評社香港7月27日電（評論員 楊流昌）7月24日，備受矚目的第25次中歐峰會在北京舉行，中國國家主席習近平在人民大會堂會見了來華出席峰會的歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩，指出中歐建交50年來，交流合作成果豐碩，既成就彼此又惠及世界，其中重要經驗和啟示，就是相互尊重、開放合作、互利共贏。習主席還就中歐關係未來發展提出3點主張：堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位；堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦；踐行多邊主義，維護國際規則秩序。



本次中歐領導人會晤，適逢雙方建交50周年的歷史性節點，北京會談釋放出聚焦合作、共尋出路的明確信號。在充滿不確定性的時代，中歐關係穩健發展，不僅關乎兩大經濟體前景，更對區域穩定、全球治理具有重要意義。筆者觀察，本次峰會成果豐碩又直面分歧，釋放的信號，至少在以下幾方面值得關注。



一、合作動能方面，雙方建立的經濟紐帶與戰略共識互為支撐



中歐經貿合作已結成深厚網絡：



一是產業深度交融。從德國圖林根州的寧德時代電池工廠為歐洲電車提供“心臟”，到上海化工區的羅姆集團為中國新能源汽車製造核心材料，產業融合已成常態。德企高管坦言“中國的市場規模與創新動能無法忽視”。



二是貿易規模飛躍。50年間雙邊貿易增長逾300倍，如今單日貿易額已超越建交當年全年總量。32個歐洲國家公民來華免簽政策落地，中歐班列累計開行11萬列，“法國農場到中國餐桌”機制暢通民生往來。愈加緊密的區域聯通和民生利益，深受廣大民眾歡迎。



三是新興領域拓新局。除汽車、航空傳統合作外，人工智能、綠色科技、銀髮經濟成為新增長點。空客天津第二總裝線、克羅埃西亞金槍魚對華准入等案例證明，深化合作仍是企業理性選擇。德國聯邦議院前副議長漢斯-彼得·弗里德里希點出關鍵：“規避中國市場的風險遠大於投資風險。”

