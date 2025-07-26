大罷免首輪投票民進黨完敗　逆民意者被唾棄

中評社香港7月26日電/7月26日，“大罷免”首輪投票結果顯示，罷免案全軍覆沒無一通過。雖然8月23日還會迎來第二輪7位“立委”罷免投票，但民進黨及賴清德希望通過“大罷免”扭轉“朝小野大”的盤算已基本落空。民進黨施政天怒人怨，“大罷免”敗象早露。



私利作祟，盡失民心



罷免案以往是針對特定人物，而這次則是台灣首次跨縣市、多選區的系統性罷免，也是台灣有史以來“最大規模”的罷免投票，這種無差別的“大罷免”一直被質疑正當性不足。



首先，罷免動機不得民心、罷免手段盡顯惡劣。雙少數執政的民進黨及賴清德將政治私利淩駕於民眾意願之上，罔顧民眾真正需求，圖謀以政治鬥爭實現私利目標，早已被民眾看穿。在罷免過程中民進黨傾全黨之力介入，將“罷免案”變成政黨主導的“政治清算”，種種行徑醜態百出。在花蓮“立委”傅崐萁“罷免案”中竟傳出用現金利誘民眾投同意票的醜聞，而所謂“青年返鄉投票專車”活動車資全額補貼，資源調度高度集中且對象明確，政治誘導意圖昭然若揭。



25日“藍白”凱道反罷投票前夜，“館長”陳之漢台上助講慘遭“青鳥”鬧場撒冥紙。“青鳥” 四處出征、惡意鬧場的行為讓更多人看清民進黨及其支持者的真面目，進一步堅定反對“大罷免”的決心。



其次，綠色恐怖打壓異己、漠視民生只顧罷免。賴清德濫用“司法”打壓異己，還試圖恢復所謂“軍事審判制度”，無所不用其極製造“綠色恐怖”。檢方用“某時某地”四個字將柯文哲羈押至今還沒找到更多證據，彭振聲妻子墜樓事件給台灣民眾帶來極大震撼。賴當局不僅對在野黨展開“抄家滅門”式追殺，還對陸配、島內藝人等反對“台獨”的群體蠻橫打壓，島內“綠色恐怖”愈演愈烈，所謂“民主法治人權”已徹底淪為笑柄。



近期颱風水災也是投票前的一面“照妖鏡”，將賴清德及民進黨的真實嘴臉暴露無遺。當民眾受災嚴重、亟待救助之際，民進黨卻依舊一門心思撲在 “罷免”上。在雲林鄉間，果農老林望著因風災倒伏的果樹抱怨：“停電一周沒人管，政客卻天天喊罷免！”賴清德脫口講出“不能什麼事情都找軍人”等冷血話語，對民生的漠視令人瞠目。與之形成鮮明對比的是民進黨不遺餘力鼓動老百姓投下“同意票”，種種行徑讓反對“大罷免”的民意洶湧澎湃。

