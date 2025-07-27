快評：民意洪流不可逆　“反中”迷思可休矣

中評社快評/台灣史上首次“大罷免”首輪投票結果揭曉，24席國民黨“立委”與新竹市長罷免案全軍覆沒。這場由親綠“罷團”發動、民進黨傾全黨之力支持的政治清算，最終以慘敗告終。冰冷的票數背後，是台灣民眾對民進黨執政路線的嚴厲審判。



這場“大罷免”從動機到手段盡顯荒腔走板。民進黨當局“雙少數”執政，卻將政治私利淩駕於民生福祉之上，“反中抗中”路線被無限上綱，成為罷免唯一“罪名”，在毫無實據下肆意給在野人士扣“紅帽”，製造“綠色恐怖”。當風災重創南台灣、果農望倒伏果樹哀歎“停電一周無人管，政客卻天天喊罷免”，對民生疾苦的漠視令人心寒。而“罷團”四處鬧場、撒冥紙、發醜化傳單等極端行徑，更踩踏社會良善底線，引發民眾強烈反感。



此次投票率衝高，折射出“沉默多數”的集體覺醒。民眾用選票清晰傳達多重意涵：其一，拒絕社會撕裂。民眾厭倦無休止的政治惡鬥，期盼穩定與和諧。其二，民生重於意識形態。民眾對執政者漠視經濟困境（如新台幣升值衝擊出口、美關稅陰霾等）極為不滿，民生凋敝與政客鼓噪“罷免”形成刺眼對比。其三，否定“反中”狂熱。綠營將罷免扭曲為“抗中保台”，結果證明其極端路線已被主流民意唾棄。



此次慘敗是民進黨執政路線的重大挫敗。執政者若仍執迷不悟，繼續操弄“反中”民粹、漠視民生、與在野黨強硬對抗，其施政將舉步維艱，黨內矛盾亦將激化。國民黨雖成功守土，更需以民生議題為念，務實回應民眾對和平發展的渴望。

