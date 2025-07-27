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國台辦就台民意代表大罷免首輪投票結果答問
http://www.CRNTT.com   2025-07-27 09:36:23


　　中評社香港7月27日電／國務院台辦發言人陳斌華27日就台民意代表“大罷免”首輪投票結果答記者問。

　　新華社報導，有記者問：7月26日，台灣民意代表“大罷免”進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。請問對於投票結果有何評論？

　　陳斌華表示，我們注意到了有關情況。民進黨當局出於“台獨”本性和“一黨獨大”野心，不顧島內民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造“綠色恐怖”、加劇社會撕裂，充分暴露出“假民主、真獨裁”的虛偽面目。投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心。

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