大罷免慘敗　小笠原欣幸：終結民進黨十年優勢

中評社台北7月27日電／針對7月26日登場、號稱“大罷免”的行動，清大榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸26日分享日本《產經新聞》對他的專訪表示，此次針對24位中國國民黨“立委”的罷免案最終全數失敗，無一人遭解職，堪稱是國民黨的全面勝利。他認為，這場政治攻防不僅讓罷免方顏面盡失，也象徵民進黨自2014年太陽花運動以來所累積的政治優勢，可能就此終結。



根據《中時新聞網》報導，小笠原指出，從今年初起，由民間團體主導的罷免行動快速升溫，民進黨亦未隱藏支持態度，使外界一度認為罷免聲勢有望壓倒國民黨。然而，國民黨雖然早期在連署階段遇挫，中央動員力也顯得薄弱，但地方“立委”反而各自積極串連地方後援會，自行舉辦說明會，逐步扭轉劣勢。他認為，賴清德在6月下旬展開的“國家團結演講”系列，原意是要號召支持者凝聚力量，但其中一場談話中提及“反對黨是不純物、應被過濾”的說法，意外成為引爆反彈的火種。藍營成功將此操作為“反獨裁”的象徵，喚起基層憤怒，讓不少中間選民也傾向投下不同意票。



罷免派原本設定的勝負基準，是至少能讓6位“立委”下台，甚至期待達到10人罷免，藉此進入補選並擴大戰線。但最終24席全數未過關，連補選都沒有機會。他直言，這等於是罷免方的“全面潰敗”，接下來8月23日即將登場的第二波罷免，在連署階段就已陷入苦戰，成功機率更低。



從此次投票行為觀察，小笠原指出，台灣當前政治結構已逐漸走向“M字型”兩極化，無論支持或反對“賴政府”的群體，立場都非常鮮明。罷免方雖然組織熱情，但大多選民對於是否要用罷免去推翻剛在2024年上任的“立委”，始終心存疑慮。而國民黨則是成功挖掘這批中間觀望選民，催出大量“不同意票”，成為逆轉的主因。



他表示，此次罷免的兩大主訴求是“國民黨‘立委’阻擋“國會”運作”與“親中‘立委’危害台灣”，但從結果來看，多數選民並未接受這套論述，反而對“將‘國會’抗爭定義為賣台”感到不認同。他坦言，罷免案全面失敗，形同是社會對“國民黨等於親中”這類標籤的否定。