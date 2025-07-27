大罷免首波民進黨全軍覆沒　外媒高度關注

中評社台北7月27日電／喧騰長達半年之久的“大罷免”首波結果昨（26）日晚間出爐，24名國民黨“立委”與停職中的新竹市長高虹安，全數挺過罷免考驗。針對這個結果，許多外國媒體也進行分析，其中《路透社》報導，罷免案失利打擊了民進黨，因其喪失重塑“國會”結構的機會，也無法改變“立院”如今朝小野大的局勢。



根據《中時新聞網》報導，首波大罷免案落幕，24藍委與新竹市長高虹安罷免案全數失敗，不同意罷免票總數占57.55%，多位藍委的不同意罷免票數逼近，甚至超越2024年選舉得票數，引發各界關注；“中選會”預計8月1日審定罷免投票結果，依據《公職人員選舉罷免法》規定，剩餘任期不得再提議罷免。



台灣史無前例的大罷免結果，外媒也高度關注。在台任教的美國政治學者南樂接受《美聯社》訪問時直言，罷團付出巨大心血仍面臨苦戰，大罷免的結果導致身兼民進黨主席的賴清德施政更加困難；南樂強調，賴清德推動施政主張將更為不易，明年地方選舉之前尤其困難，“此時此刻，賴清德幾乎無能為力，只能盡力構思其他具有創意的方式吸引選民”。



另外，英國《衛報》分析，台灣選舉史上首見的大罷免行動結果顯示，24個選區的選民全都否決罷免“親中立委”的主張，在國際智庫擔任東北亞分析師的台灣媒體人楊晧暐接受英國媒體訪問時指出，大罷免加深台灣分裂，各黨各界務必深思這場罷免運動的過程，為台灣安全與繁榮找出共識。



《中央社》昨也統整多家外媒的報導，其中《彭博》報導，對於選民一面倒不同意罷免，顯示著賴清德所屬的民進黨則遭受挫敗；《路透社》則認為這次罷免案的結果對民進黨造成打擊，錯失重塑“立法院”結構和重掌“立院”多數席次的機會；《法新社》說罷免結果對於民進黨想掌控“立法院”的期望造成打擊。



至於日媒部分，《共同社》報導，公民團體主導罷免行動，試圖化解“國會”朝野對立僵局，但最終未能成功，這對“賴政府”而言是重大打擊，且即便仍有第二波罷免，實際上難已改變“國會”朝小野大的局面；《每日新聞》則認為，罷免結果將使國民黨聲勢增強，這樣的態勢不僅影響台灣內政，恐也將牽動中國與美國的關係。