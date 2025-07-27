鄉民點葉元之逆轉原因：要感謝“這位女貴人”

中評社台北7月27日電／726大罷免，此前一直被外界視為最大危機的，就屬新北第七選區、板橋“立委”葉元之，儘管罷免團體領銜人史書華私德爭議不斷，先爆出出軌事件，緊接著又遭判侵權與加重誹謗，但綠營仍堅信可順利罷免葉元之。不少鄉民直言，葉元之確實很危險，這次能挺過去，一定要感謝前天鬧場的女青鳥。



《中時新聞網》報導，24日晚間10點多，葉元之在板橋後站路口拜票時，突然遭到一對男女青鳥上門找碴，兩人都拿出手機錄影，女青鳥更是上前詢問，現在幾點了，為什麼可以拜票？起初葉元之不想理會，但女青鳥咄咄逼人，單手插口袋，另一手拿手機持續挑釁：“現在幾點了？”、“你沒有手錶嗎？”、“會不會看時間啊”、“立法委員”可以這樣不遵守法律嗎？”、“選罷法規定看不懂是不是”、“超過10點了耶，還敢拜票啊”。



葉元之忍無可忍，終於反擊狠狠打臉女青鳥，叫她回去把法條看完整。而根據根據公職人員選舉罷免法第56條第1款規定，政黨及任何人不得於競選活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選或助選活動，但只要不妨礙居民生活或社會安寧不在此限，葉元之直播觀看人數也瞬間飆升至5000人。



如今葉元之不同意票以3560票壓過贊成罷免票。PTT鄉民就發文表示，葉元之應該要包個紅包給這個女青鳥，只差3000多票，要不是女青鳥跑進來亂，讓大家看到嘴臉，搞不好真的會被罷掉。其他人也留言附和：“不得不說葉元之真的超強運，每次關鍵都有人相助”、“感謝這位女青鳥的嘴臉”、“真的，現在看到青鳥嘴臉就超不爽”、“葉元之起死回生的貴人”、“不懂青鳥到底在跩什麼的”、“笑死，當時直播瞬間跳到5000人，八成催出一堆票”、“好笑的是這女的還把影片貼上threads炫耀，現在不知道做何感想”。