大罷免受害是牠　陳世軒：發雞排給“外國人”

中評社台北7月27日電／第一波大罷免結果揭曉，24位國民黨“立委”與新竹市長高虹安罷免案全部未通過。對此，民眾黨新北市議員陳世軒宣布今天（27日）下午發200份雞排。還有女網友在網路上發下豪語，若罷免失敗，請在座每個人一份雞排，沒想到吸引7.4萬人按愛心，讓網友笑翻“雞又成最大受害者”、“台灣人又在賭雞排了”。



根據《中時新聞網》報導，大罷免結果出爐後，陳世軒昨天立刻在臉書發文指出，柯建銘稱未參與罷免的人“都不是台灣人”，因此他決定今（27）日下午3點在他的北新莊服務處（新莊區復興路一段109號），發放200份雞排及200杯甘蔗汁，給柯建銘口中的“外國人”。



此外，祭品文不只一篇，還有一名女網友投票開始前在Threads放話，如果這次大罷免大失敗，她請在座的每人一塊雞排，貼文PO出後反應熱烈，至今早9點半累積7.4萬人按愛心，高達180.4萬人次瀏覽。女網友發現大事不妙後，又趕緊發文“有推薦的雞排店嗎？這樣看下去我的荷包要扁掉了”。



貼文PO上網後，超過1.2萬名網友紛紛留言，“目前這數量，你可能要花400萬請吃雞排”、“又有雞要受害了”、“救命啊！雞是無辜的”、“移民署”：你為什麼要移民？雞：是這樣的，因為台灣又在賭雞排了”、“雞：選是你們在選，贏是你們在贏，乾我們雞什麼事？豬排、牛排不行嗎”。