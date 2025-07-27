大罷免慘敗　綠營人士：2026恐陷苦戰

中評社台北7月27日電／大罷免最終以24比0全敗收場，讓民進黨內部拉起警報。綠營人士分析，國民黨此次展現強大組織動員力，加上藍白合流結構愈發鞏固，對一年多後的2026地方選舉是一大警訊。黨內直言，“政策利多是否真正讓人民有感”，將是未來能否穩住選民支持的關鍵命題。



《中央社》的報導指出，目前民進黨在高雄、台南、嘉義縣、屏東與澎湖共掌握5個執政縣市，2026年地方大選除了必須固守既有版圖，綠營仍希望在其他縣市擴張勢力。然而，這場被視為2026前哨戰的罷免行動，全黨上下投入大量資源支援罷團，地方公職掛看板、站路口、巷戰掃街，幾乎以大選規格迎戰，最終卻以慘敗收場，引發外界憂心綠營後勢。



報導提到，即使此次罷免未成功，但部分藍委選區，如徐巧芯、王鴻薇、傅崐萁等人，同意罷免票都突破25%門檻，證明民進黨確實傾全黨之力在最後一刻動員。然而，結果顯示僅靠情緒動員不足以撼動藍白陣營，民進黨需痛定思痛，反思“人民為何選擇這樣的結果”，並調整政策步伐。



《中時新聞網》援引該報導，綠營人士坦言，過去一年多民進黨對藍白的“毀憲亂政”口號力道不小，但政策實質效果卻不夠深入人心。相較之下，國民黨透過法案推進、針對原住民、農民、軍公教與警察等群體釋出利多，最後以普發1萬元現金政策作為“政策大爆發”，徹底收攏選票。若這些議題當初能以更靈活的協調處理，或許情況不會積累至今。



此外，藍白合流的政治結構持續鞏固，也是民進黨內憂心的一大變數。該人士指出，國民黨這次幾乎複製了先前“反罷樑”（基隆市長謝國樑）行動的成功模式，將地方組織盤徹底催出來，未來若無法破解藍白聯手，2026地方大選恐將陷入苦戰。