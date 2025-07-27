罷藍掛零扛責　牽動林右昌蘇巧慧爭新北市長

中評社台北7月27日電／新北市5席藍委罷免全敗，民進黨祕書長林右昌、新北市黨部主任蘇巧慧選前跑透透，全力拉抬罷團，造勢宛如“新北市長選舉練兵場”，如今“大罷免大失敗”，誰該負責牽動下屆市長人選；儘管前“行政院長”蘇貞昌選前在社群貼出女兒返台投票的貼文，但他從未積極替罷團站台，蘇系能否出線問鼎下屆新北市長寶座猶是未知數。



726投票前有意參選2026年新北市長的蘇巧慧、林右昌都頻繁上街協助拉票，但新北罷免5席藍委“掛零”，新北黨部主委、黨中央祕書長，都成檢討對象。



根據《中時新聞網》報導，蘇系議員認為，蘇巧慧早已明確表態，且身為新北黨部主委，比林右昌更有正當性，外傳林是賴清德欽點人選，但林在基隆市長罷免、大罷免連敗後，想參選新北恐不容易，大罷免失敗主因是“中央”表現不好、沒整合地方。該議員認為，大罷免雖被視為2026前哨戰，但只是一個階段，雖失敗，但對“國會”影響較大，反觀地方，蘇巧慧此次接觸不少原本沒參與政治的民團，對選2026反而加分，且綠營會因大罷免失利激起危機意識，蘇只要繼續勤跑、增加曝光度就對了。



新潮流議員則認為，“中央”執政表現無法說服大家，導致大罷免失利，此外新北市與罷團整合太晚，派系也沒完全整合，“中央”要動員議員真正拿出樁腳支持，也讓議員覺得“為何要拿出我的家底給罷團？”



新北英系人士分析，蘇、林各有優缺點，蘇既資深且身段非常柔軟，與其父風格迥異，但蘇系不為賴清德所喜；林目前雖在黨中央輔佐賴主席，但在新北缺乏根基，“正國會”人馬也非全然支持，重點在於賴清德“最後要徵召誰？第一要件是誰最可能贏回新北，其次才是賴比較喜歡誰。”