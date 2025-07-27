楊照評大罷免失敗主因：無差別攻擊與傲慢

中評社台北7月27日電／首波大罷免以大失敗收場。作家楊照認為，罷免方最大盲點之一，是將“抗中保台”和“大罷免”想當然爾連結起來，以無差別罷免國民黨“立委”的方式來達成“抗中保台”目標，而且從無差別攻擊國民黨“立委”，發展到無差別攻擊不同意見者。這樣的傲慢遭到挫敗，被迫承認還有別人別種意見應該受到尊重，才是這次最好的民主收穫吧！



根據《中時新聞網》報導，楊照今天透過臉書，分析此次大罷免，最大的盲點之一，很多陷入激情中的人至今看不到、不願去看：將“抗中保台”和“大罷免”想當然爾連結起來，以無差別罷免國民黨“立委”的方式來達成“抗中保台”目標，是他們自己心中、嘴上創造出來的，並沒有那麼高的現實說服力。沒有進入那種狂熱想像情境中的多數人，無法同意、無法響應這樣的情緒。



而更糟的另一個盲點，他說，很多陷入激情中的人至今不願去看的，是當激情以“罷免”來表現，就必然表現為高度的攻擊與仇恨。沒辦法，罷免不同於選舉，選舉會要凸顯候選人的正面素質，政黨的政策主張等，然而一場“大罷免”中沒有任何正面的因素能成為焦點，當然是攻擊再攻擊，激情攻擊最終燃起了自己心中強烈的仇恨，將仇恨投射在自己創造出來的邪惡對象上。



楊照指出，罷免方將國民黨“立委”無差別地全面否認，更可怕的，將他們全數刻劃成“中共的幫兇，國家的內奸”，這樣的論述可以在自我團體中激化認同，卻非但很難說服未被激情動員的人，反過來會讓這些人反感。



因為仇恨動員無法不往外擴散，關鍵在於“無差別”。將國民黨“立委”“無差別”視為敵人，先決定應該罷免他們，再來針對他們每個人都發動強烈攻訐。他說，這樣的想像投射憤怒，當然會進一步擴散為無差別地針對所有反對罷免的人。於是到後來實質的論點變成：只要不支持罷免的，甚至只要不明白表態支持罷免的人，就是中共同路人，就是要將台灣出賣給中共的人。